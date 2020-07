Uccidere un cane a bastonate non è reato. Che orrore e che vergogna questo tribunale (Di venerdì 31 luglio 2020) Uccidere un cane a bastonate non è reato. Incredibile ma vero, gli otto minuti di percosse non sono stati considerati come, appunto, un accanimento. Non sono state prese in considerazione le foto scattate da un anonimo. “Il fatto non sussiste”. Secondo Sara Micucci, giudice di Brescia, bastonare ripetutamente, per più minuti un cane, fino a ucciderlo, non è una violazione dell’articolo 544 bis del Codice Penale. Cestinata la richiesta del Procuratore di un anno e undici mesi di reclusione per i due pastori, padre e figlio, di una malga nel bresciano che nel luglio 2014, hanno agito secondo il tribunale, solo per necessità, perché il cane, di nome Moro e da loro ben conosciuto, li aveva aggrediti. Incredibile ma vero, ... Leggi su limemagazine.eu

AurelioElios55 : Io dico che chi ha il coraggio di abbandonare un cane in autostrada è capace di tutto, anche di uccidere. So che st… - Crono_1984 : rimasto inorridito, il paese che si vanta di essere tra i più civili consente ad una imbecille, per non usare termi… - taesunshjne : ma cosa sei ma di cosa stiamo parlando ma aiuto ma ti vedi non so decidi di uccidere le persone così a cazzo di can… - SacchiMarco : @franzrusso Uccidere le persone la chiama conquista di civiltà? Complimenti scommetto che lei si scandalizza se vie… - NazzoCoglio : @rivia_di @Mov5Stelle @pdnetwork @robersperanza @Governo_sman Non è vero, sotto le Timberland hanno il sangue, cica… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccidere cane Fiesole: cane uccide gatto, denunciata la padrona FirenzeToday Russia, tre sorelle uccidono il padre dopo anni di torture e abusi sessuali: ora rischiano fino a 15 anni di carcere

Rischiano una condanna fino a quindici anni di carcere le tre sorelle russe accusate di aver ucciso il padre. Kristina, Angelina e Maria Khachaturyan — all’epoca 19, 18 e 17 anni — si sarebbero vendic ...

Uganda: condanna esemplare per il bracconiere che aveva ucciso un rarissimo gorilla ‘schiena d’argento’

E’ una condanna pesantissima (11 anni di carcere) quella inflitta in Uganda a Byamukama Felix, bracconiere arrestato con l’accusa di aver ucciso, il mese scorso, Rafiki, un raro gorilla all’interno de ...

Rischiano una condanna fino a quindici anni di carcere le tre sorelle russe accusate di aver ucciso il padre. Kristina, Angelina e Maria Khachaturyan — all’epoca 19, 18 e 17 anni — si sarebbero vendic ...E’ una condanna pesantissima (11 anni di carcere) quella inflitta in Uganda a Byamukama Felix, bracconiere arrestato con l’accusa di aver ucciso, il mese scorso, Rafiki, un raro gorilla all’interno de ...