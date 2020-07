Treni, stop a distanziamento. Il Cts: "Molto preoccupati" (Di venerdì 31 luglio 2020) Francesca Bernasconi Da oggi capienza piena per Frecciargento, Frecciarossa e Italo. L'ultimo studio sul Covid-19: "Così il virus viaggia sui Treni" Uffici, ristoranti e ora anche sui Treni. Un nuovo studio sul Covid-19, effettuato dagli scienziati dell'Università di Sputhampton ha esaminato la possibilità di contrarre il nuovo coronavirus in una carrozza ferroviaria, che ospita una persona infetta. Il risultato dimostra l'importanze delle misure di distanziamento sociale, soprattutto dopo i nuovi casi positivi degli ultimi giorni. Il Covid-19 sui Treni I ricercatori hanno preso in esame le tratte ad alta velocità della Cina e hanno realizzato un modello, tenendo conto dei dati relativi al periodo compreso tra il 19 dicembre 2019 e il 6 marzo 2020, elaborati su 2.334 pazienti ... Leggi su ilgiornale

Uffici, ristoranti e ora anche sui treni. Un nuovo studio sul Covid-19, effettuato dagli scienziati dell'Università di Sputhampton ha esaminato la possibilità di contrarre il nuovo coronavirus in una ...

SULMONA – Ritornano i treni storici della Fondazione FS Italiane (Gruppo FS Italiane) sulla linea Sulmona – Carpinone, meglio nota come la Transiberiana d’Italia, dopo lo stop legato dall’emergenza ...

