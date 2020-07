Temptation Island, Antonella Elia lascia Pietro: “Ti amo ma mi fai schifo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Falò di confronto turbolento tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, lei lo lascia e va via dal villaggio da single È andata in onda ieri 30 luglio 2020 l’ultima puntata di Temptation Island, reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, abbiamo finalmente visto cosa è successo alle coppie rimaste in gioco. Dopo il comportamento di Pietro Delle Piane nel villaggio sapevamo già che avremmo visto una Antonella Elia su tutte le furie, la discussione tra loro ha preso velocemente una brutta piega durante il falò di confronto. Dopo aver rivisto insieme il percorso dell’attore, la Elia ha ribadito di essere convinta che lui abbia baciato una delle ... Leggi su nonsolo.tv

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - litaslife_026 : RT @onlyluthor: In realtà Manila è Miss Temptation Island di tutte le edizioni, scusate. #TemptationIsland - fanpage : #TemptationIsland 'Volevo farti soffrire'. Lo spiazzante falò di Anna e Andrea - clarence101010 : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - rubino_vi : @alessandrogm @andreadelogu Credo parlino di Temptation Island -