Serie A: Giacomelli arbitrerà il big-match Atalanta-Inter (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 31 LUG - Piero Giacomelli, iscritto alla sezione di Trieste, è stato designato per arbitrare il big-match valido per l'ultima giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma ... Leggi su corrieredellosport

