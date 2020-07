Salvini: ”Conte, Di Maio & C.? Meno li vedo meglio è”. “L’inchiesta sui camici? Ridicola, come la mia” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Buongiorno. Per amore dei nostri figli, per il bene dell’Italia, in difesa dei nostri valori e del nostro futuro. Possono anche processare un uomo, ma non potranno mai arrestare le nostre idee e la nostra voglia di Libertà. GRAZIE Amici, io non mollo”. All’indomani del voto al Senato ‘che lo ha mandato a processo’ per la vicenda Open Arms, dopo il ‘buongiono su Fb’, intervenendo ad ‘Aria pulita’, Matteo Salvini ribadisce che, quanto era ministro dell’Interno, adottò “una scelta concordata e condivisa” con il governo Conte, ma “per le mie idee e per il mio Paese sono pronto ad andare fino in fondo. Troverò un giudice che mi dice in tutto il mondo chi difende i confini fa il suo dovere, solo in Italia chi lo fa passa per criminale, non ho preoccupazioni di nessun ... Leggi su italiasera

VittorioSgarbi : #openarms #salvini Si ripete un copione: l’eliminazione dell’avversario politico per via giudiziaria. Pratica cara… - matteosalvinimi : #Salvini: Non ho mai dato del 'Venditore di tappeti' a Renzi. Ho troppo rispetto per chi vende tappeti. #Tg4 - AMorelliMilano : ?? PROCESSO A SALVINI, CONDIVIDI QUESTA DICHIARAZIONE SE SEI D'ACCORDO. 'Ho chiesto io a Salvini di bloccare lo sb… - gloriaparveth : @MadameA02 Io ho gia dato ieri quando ho saputo che salvini sarà processato - sghi29 : RT @lauracesaretti1: Ricorderei al senatore @matteosalvinimi &Co che il “record di sbarchi” sta avvenendo a decreti Salvini-Conte su immigr… -