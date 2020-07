Roma, novità sullo sponsor tecnico dopo l'addio alla Nike: due i brand in corsa (Di venerdì 31 luglio 2020) Nelle ultime due gare che la Roma ha giocato, e vinto, con Fiorentina e Torino i tifosi hanno potuto apprezzare le nuove divise Nike per la stagione 2020/21, l'ultima con il brand americano dopo che il club giallorosso ha ufficializzato l'interruzione di una partnership cominciata nella stagione 2014/15. Motivi economici alla base dell'addio: troppo pochi i 5 milioni scarsi garantiti dal colosso a stelle e strisce per le casse capitoline. Torino FC v AS Roma - Serie A E allora ecco che... Leggi su 90min

Norma salva-stadi, si va verso una svolta sul tema restyling. Ecco cosa cambia

Sarebbe in dirittura d’arrivo – con presentazione il 4 agosto – l’emendamento salva-stadi del Decreto Semplificazione. Lo riporta il Corriere dello Sport, spiegando che la nuova norma aprirà alla rist ...

