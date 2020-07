Psg, Tuchel: “Per avere Mbappè contro l’Atalanta servirà un miracolo” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Ho ancora una speranza, anche se molto flebile. Si sta curando da solo e ogni ora che passa può essere importante, anche se per vederlo in campo contro l’Atalanta ci vorrebbe un miracolo”. Così l’allenatore del Psg Thomas Tuchel in conferenza stampa prima del match contro il Lione, finale della Coupe de la Ligue a meno di due settimane dalla super sfida contro l’Atalanta nei quarti di finale di Champions League in cui difficilmente dunque potrà esserci Mbappé: “Non approfitterò della partita contro il Lione per preparare la gara di Champions, anche perché non conosco una squadra che gioca come l’Atalanta. Hanno un modo di giocare speciale, sia in fase difensiva che offensiva. Quello che possiamo preparare è il ... Leggi su sportface

