Nel Lazio 334 migranti. 9 sono già scappati. Sbotta persino l’assessore Pd: così non si può andare avanti (Di venerdì 31 luglio 2020) Troppi sbarchi, troppi migranti da redistribuire, troppe regioni sotto pressione. Era tutto molto prevedibile ma il governo Conte e il ministro degli Interni hanno lasciato che la situazione arrivasse al livello di guardia, esasperando gli animi di cittadini e amministratori locali. E tutto ciò senza che vi sia ancora una soluzione credibile all’orizzonte. D’Amato Sbotta anche per l’inerzia di Zingaretti Dopo la Sicilia e le Regioni del Nord ora è il Lazio a sollevare il problema. E non attraverso la voce del desaparecido presidente Zingaretti, ma attraverso quella, allarmata e indispettita, dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. D’Amato oggi ha annunciato 18 nuovi casi positivi (4 da altre regioni e 5 importati). E poi, all’interno del report, è spuntata ... Leggi su secoloditalia

