Naya Rivera in Sugar Rush, l’episodio postumo su Netflix dal 31 luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) Per i fan di Naya Rivera si presenta l'opportunità di un ideale commiato dall'attrice. Venerdì 31 luglio debutta infatti su Netflix la terza stagione di Sugar Rush, gara di pasticceria in formato reality show, e in uno degli episodi Naya Rivera ricopre il ruolo di giudice ospite al fianco di Candace Nelson e Adrian Zumbo. Si presume che si tratti dell'ultima apparizione dell'attrice, la quale al termine del lockdown negli Stati Uniti sarebbe dovuta tornare sul set nei panni di Collette Jones per una nuova stagione di Step Up: High Water. La decisione di pubblicare l'episodio postumo di Naya Rivera in Sugar Rush arriva dopo una sorta di pausa di ... Leggi su optimagazine

