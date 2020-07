Napoli, De Laurentiis: 'Osimhen operazione da 100 milioni' (Di venerdì 31 luglio 2020) "Seguivamo da tempo Victor Osimhen, lo volevano Gattuso e Giuntoli. Mi hanno convinto a fare un sacrificio da 70 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus: se consideriamo anche gli stipendi ... Leggi su gazzetta

"Il prossimo capitolo Napoli è molto eccitante e non vedo l'ora di scendere in campo con la squadra, voglio ringraziare i fan nelle ultime settimane e darò sicuramente il massimo in campo per il bene ...Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky a margine dell'annuncio del nuovo bomber Victor Osimhen. A margine dell'annuncio di Victor Osimhen, ai microfoni di ...