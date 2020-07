MantovaFilmFest 2020 si terrà dal 18 al 23 agosto (Di venerdì 31 luglio 2020) Svelate le date dell'edizione 2020 del MantovaFilmFest, una tredicesima edizione con alcune modifiche per garantire il rispetto delle misure di sicurezza vigenti. La nuova edizione del MantovaFilmFest è confermata, e si svolgerà dal 18 al 23 agosto. Le incognite erano tante, così come le difficoltà logistiche e organizzative causate dalla tragica pandemia che ha colpito l'Italia e il mondo, ma con grandi sforzi e ostinata determinazione, il MantovaFilmFest è riuscito a resistere e ora può annunciare la sua tredicesima edizione, che si svolgerà nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti per garantire la sicurezza di spettatori e operatori. Il MantovaFilmFest è una manifestazione cinematografica dedicata al cinema italiano e ... Leggi su movieplayer

clikservernet : MantovaFilmFest 2020 si terrà dal 18 al 23 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : MantovaFilmFest 2020 MantovaFilmFest 2020 si terrà dal 18 al 23 agosto Movieplayer.it Il Mantova Film Fest si presenta al Mignon con un evento speciale

Il 4 agosto anticipazioni della nuova edizione e poi un film a sorpresa. Il cinema di via Benzoni da sabato riapre anche la sala interna MANTOVA. Il 18 agosto inizia il Mantova Film Fest, ma fino al 1 ...

Il “Mantova Film Fest” tornerà dal 18 al 23 agosto al Mignon

MANTOVA. Il Mantova Film Fest si farà anche quest’anno. La tredicesima edizione si svolgerà interamente al Cinema Mignon, in via Benzoni sia in sala che nell’arena all’aperto, da martedì 18 a domenica ...

Il 4 agosto anticipazioni della nuova edizione e poi un film a sorpresa. Il cinema di via Benzoni da sabato riapre anche la sala interna MANTOVA. Il 18 agosto inizia il Mantova Film Fest, ma fino al 1 ...MANTOVA. Il Mantova Film Fest si farà anche quest’anno. La tredicesima edizione si svolgerà interamente al Cinema Mignon, in via Benzoni sia in sala che nell’arena all’aperto, da martedì 18 a domenica ...