Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso coppia modello a Temptation Island (Di venerdì 31 luglio 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è stata l’unica coppia a chiedersi “come stai” e a salutarsi con il sorriso dopo 21 giorni che non si vedevano al reality Temptation Island. Ieri è andata in onda l’ultima puntata del programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. I due, innamoratissimi, non a caso, hanno deciso di proseguire la loro relazione anche fuori da Temptation Island. Il falò di confronto di Manila e Lorenzo Nonostante qualche piccolo battibecco provocato dallo sportivo che non ha granché mandato giù qualche affermazione della fidanzata nel corso di questi 21 giorni lontani l’uno dall’altra, durante il falò di ... Leggi su pianetadonne.blog

freetwoforce : RT @darveyfeels_: in televisione ci vorrebbero più donne forti, determinate, vere e indipendenti come Manila Nazzaro, qualcuno le dia qualc… - canny_97 : RT @darveyfeels_: in televisione ci vorrebbero più donne forti, determinate, vere e indipendenti come Manila Nazzaro, qualcuno le dia qualc… - namjoonismymoon : RT @darveyfeels_: in televisione ci vorrebbero più donne forti, determinate, vere e indipendenti come Manila Nazzaro, qualcuno le dia qualc… - zazoomblog : Temptation Island oggi Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: Ha dato una bella scossa al nostro rapporto (video) -… - ohibieber : RT @darveyfeels_: in televisione ci vorrebbero più donne forti, determinate, vere e indipendenti come Manila Nazzaro, qualcuno le dia qualc… -