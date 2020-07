Infantino indagato in Svizzera "Abuso di autorità e segreti violati" (Di venerdì 31 luglio 2020) Sotto la lente c'è l'incontro del n.1 della Fifa col pm Lauber La sua difesa: "Tutto normale, era un mio dovere fiduciario" Leggi su quotidiano

SkySport : Gianni Infantino, indagato il presidente della Fifa in Svizzera - Sport_Mediaset : #Fifa, #Infantino indagato in Svizzera. Il presidente e il primo pm dell'alto Vallese sono accusati di abuso di aut… - MediasetTgcom24 : Fifa, indagato il presidente Infantino: procedimento in Svizzera #fifa - periodicodaily : Fifa, Gianni Infantino è indagato in Svizzera - PeriodicoDaily Sport - alioscia16 : Fifa: Infantino indagato, procedimento in Svizzera -