Incentivi auto - Al via le richieste per i contributi: guarda tutti i modelli che accedono al bonus (Di venerdì 31 luglio 2020) Semaforo verde per la corsa agli Incentivi. A partire dalle ore 10 di sabato 1 agosto fino al 31 dicembre 2020, sarà infatti possibile prenotare i contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni previsto dal decreto Rilancio con le novità introdotte attraverso i recenti emendamenti. L'elenco di vetture per le quali richiedere il bonus si è ampliato includendo diverse Euro 6: più sotto, è possibile scaricare i nostri Pdf con l'elenco completo di tutti i modelli incentivati.Si arriva a 10 mila euro di sconto. Il bonus, come è noto, può arrivare fino a 8 mila euro per lacquisto con rottamazione e fino a 5 mila euro per lacquisto senza rottamazione; a questi si aggiungono sconti fino a 2 mila euro che verranno concessi direttamente dai ... Leggi su quattroruote

