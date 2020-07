Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (Di venerdì 31 luglio 2020) Il testo dell'art. 355 c.p.La ratio dell'art. 355 c.p. e il bene giuridico tutelatoLa condotta sanzionata dall'art. 355 c.p. La penaElemento soggettivo Il testo dell'art. 355 c.p.Torna su Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comun... Leggi su studiocataldi

L'art. 355 c.p. sanziona la condotta di fornitori che abbiano un contratto con lo Stato e si rivelino inadempienti ai loro obblighi contrattuali Il testo dell'art. 355 c.p. La ratio dell'art. 355 c.p.

