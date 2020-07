Giada Pezzaioli shock: ‘Mi avevano diagnosticato un aborto e non era vero’ (Di venerdì 31 luglio 2020) Problemi per la gravidanza di Giada Pezzaioli. Ecco che cosa è successo Giada Pezzaioli: problema in gravidanza Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli avevano annunciato pochi giorni fa di aspettare un secondo bambino, dopo Enea. La coppia era felicissima di questa gravidanza, tanto che ne avevano parlato ai giornali e sui propri profili social. Qualche giorno fa, però, Giada, attraverso le sue Instagram Stories ha rivelato un problema che è accaduto a due settimane dalla scoperta di essere incinta. Giada si trovava in giardino con suo figlio ed era da poco rientrato anche Giovanni. All’improvviso Giada ha sentito un forte dolore al ventre e i dolori del ciclo e poi ha iniziato ... Leggi su kontrokultura

CronacaSocial : ?? Il dramma di Giada Pezzaioli: 'Mi hanno detto che avevo abortito ma non era vero'. LEGGI?? - gossipblogit : Giada Pezzaioli incinta, dramma in ospedale: 'Mi avevano detto per errore che avevo subito un aborto' - IsaeChia : #GiadaPezzaioli, a pochi giorni dall’annuncio della gravidanza il duro sfogo: “Mi avevano diagnosticato un aborto,… - ItaTvfan : Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli pronti a diventare genitori - Italia_Notizie : Giada Pezzaioli e la minaccia di aborto: “Ho incontrato una dottoressa disumana. Piangevo, ero terrorizzata” -