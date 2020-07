Formula 1, Max Verstappen sorride: “gli ultimi aggiornamenti funzionano, siamo sulla strada giusta” (Di venerdì 31 luglio 2020) Max Verstappen esce con il sorriso dalla prima giornata di libere del GP di Silverstone, il pilota olandese ha ritrovato il giusto feeling con la sua Red Bull, ottenendo ottimi risultati oggi in pista. Bryn Lennon/Getty ImagesInterrogato sulle sensazioni avvertite alla guida, Mad Max ha ammesso: “è stata una giornata nel complesso positiva, stiamo continuando a portare novità alla vettura e gli ultimi aggiornamenti sembra che funzionino. Sono contento perché pare che finalmente abbiamo imboccato la direzione giusta. Ci sono ancora diversi aspetti sotto i quali possiamo migliorare, ma è solo venerdì. Nel mio giro veloce sono stato bloccato da Grosjean, quindi nelle PL2 non ho il mio riferimento cronometrico a livello di tempo sul giro singolo, ma non è un problema. ... Leggi su sportfair

sportface2016 : Parola a Max #Verstappen dopo le libere del venerdì - #SilverstoneGP - Eurosport_IT : Max Verstappen guida la prima sessione di prove libere del GP di Silverstone ??? ???? #Formula1 | #F1 | #BritishGP - MarynaDeIpanema : Guidato con livello max di difficoltà. Tacchi, abito lungo, di notte e con 37° Ormai Formula 1. - sportface2016 : #F1, Brundle: 'Max #Verstappen avrebbe capito che la #RedBull non può fargli vincere il Mondiale, e starebbe valuta… - HillValleyBTTF : @CucchiRiccardo Abbiamo una forma mentis da Primo, Secondo e Terzo classificato. Perché mai bisognerebbe stravolger… -