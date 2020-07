Firenze: l’Orchestra della Toscana (ORT) presenta «Intermezzi», 20 concerti in tre mesi (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo la ripartenza post lockdown, l'ORT propone una programmazione ad hoc per chiudere l’anno. Venti appuntamenti in meno di tre mesi, tra conferme e novità. Si parte a fine settembre con Daniele Rustioni (ma non chiamatela inaugurazione). È bella musica, tra due stagioni. Prezzi popolari per ricchi d'animo. Anche in abbonamento Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: l’Orchestra della Toscana (ORT) presenta «Intermezzi», 20 concerti in tre mesi - MDappertutto : il #31luglio su #MulettiDappertutto parliamo di #MusicaInGiro, l'iniziativa patrocinata da #Toyota MH #Italia,… - FirenzePost : Firenze: nel cortile di Palazzo Medici Riccardi l’Orchestra da Camera Fiorentina suona Astor Piazzolla -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze l’Orchestra Addio a Ezio Bosso, indimenticabile pianista e direttore d'orchestra Sky Sport