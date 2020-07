F1 Gran Bretagna 2020, Prove Libere - Diretta esclusiva Sky Sport (Di venerdì 31 luglio 2020) La certezza di vedere la solita super Mercedes targata Lewis Hamilton (Diretta esclusiva Sky Sport) e la speranza di vedere anche un pò di spettacolo con Red Bull e soprattutto Ferrari chiamate a riscattarsi dopo le delusioni vissute a Budapest nel Gran Premio d'Ungheria. Se Charles Leclerc è cosciente che a Maranello per tornare ai livelli che spettano ad un team come la Rossa serve tanto lavoro da fare, da parte sua Sebastian Vettel appare... Leggi su digital-news

fanpage : F1, GP Gran Bretagna: Sergio Perez positivo al coronavirus - repubblica : Coronavirus nel mondo: il Brasile supera le 91 mila vittime, nuove restrizioni in parte della Gran Bretagna - repubblica : Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena [aggiornamento delle 1… - digitalsat_it : Sky Sport F1, Diretta Esclusiva Gp Gran Bretagna (30 Luglio - 2 Agosto 2020). In chiaro differita TV8… - Notiziedi_it : Sergio Perez positivo al Covid-19 non correrà il GP di Gran Bretagna -