Denise Pipitone: ecco che aspetto avrebbe oggi, diffuse le immagini (Di venerdì 31 luglio 2020) Denise Pipitone, oggi, sarebbe una ragazza adulta: i suoi genitori non possono sapere cosa sarebbe diventata, ma non abbandonano la speranza di scoprirlo, un giorno. Grazie al processo scientifico è però possibile immaginare, oggi, quale potrebbe essere il viso di Denise, da ragazza 20enne. Denise Pipitone: ecco come sarebbe oggi La procura di Marsala ha lavorato su vecchie immagini della bambina fornite della famiglia ed ha elaborato un’immagine di come dovrebbe apparire oggi Denise Pipitone: l’immagine ricreata non si discosta tanto, in effetti, dalle foto che siamo abituati a vedere, quelle diffuse all’epoca ... Leggi su thesocialpost

Laura48673787 : RT @MissingDeniseMp: ?? ATTENZIONE: I GENITORI DI DENISE PIPITONE, RIGUARDO IL NUOVO 'AGE PROGRESSION 2020' (Come sarebbe oggi Denise) CO… - infoitinterno : Ecco come potrebbe essere oggi Denise Pipitone. Il nuovo identikit - infoitinterno : Denise Pipitone, ecco come sarebbe oggi: la ricostruzione fotografica della bimba scomparsa a Mazara - infoitinterno : Come sarebbe oggi Denise Pipitone: la ricostruzione fotografica del Ris - infoitinterno : Denise Pipitone, ecco come sarebbe oggi la bimba scomparsa a Mazara nel 2004 -