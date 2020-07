De Laurentiis: «Barcellona? La UEFA fa il gioco delle tre scimmie» (Di sabato 1 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis ha criticato il comportamento della UEFA: le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha criticato l’atteggiamento della UEFA in merito alla sfida di Champions League contro il Barcellona. «La UEFA fa il gioco delle tre scimmie. Mi auguro che non succeda nulla a Barcellona, altrimenti si scatenerà l’inferno. Mi auguro che i miei non arrivino spompati. Che abbiano motivazioni, forza dei nervi. Hanno alcuni giorni per riposarsi, bisogna andare lì per divertirsi. Magari capita di segnare qualche gol. Se Insigne ad esempio dovesse essere titolare, può essere qualcosa la riesca a combinare». Leggi su ... Leggi su calcionews24

