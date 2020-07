DayDreamer: La Soap Opera Turca Si Ferma! Fan Indignati! (Di venerdì 31 luglio 2020) DayDreamer: Mediaset ha deciso in queste ore che la Soap Opera Turca con Can Yaman: DayDreamer – le ali del sogno, sarà interrotta, per poi iniziare nuovamente la settimana successiva. Ecco tutte le novità e i dettagli del palinsesto in merito all’amatissima Soap Opera Turca! DayDreamer va avanti e le difficoltà tra Can e Sanem non fanno che aumentare. Il ragazzo ha scoperto la verità in merito alla collaborazione tra Sanem e suo fratello, e la situazione perciò è molto peggiorata. Prima di vedere l’evoluzione dei fatti, però, i telespettatori dovranno aspettare a causa delle vacanze. Anche DayDreamer, infatti, non sarà trasmesso per un periodo ... Leggi su uominiedonnenews

