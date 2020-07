Cosenza – Juve Stabia: 3 – 1, Riviere manda gli ospiti in C (Di venerdì 31 luglio 2020) Cronaca Cosenza – Juve Stabia Primo tempo Nella prima frazione di gioco di Cosenza – Juve Stabia, vediamo una gara scoppiettante. Infatti nel giro di 30 minuti vediamo tre reti. La prima è del Cosenza, al minuto 17′ Capela conquista palla su calcio d’angolo. Il centrocampista gioca palla dietro verso Daniel Sciaudone. Il giocatore del Cosenza calcia verso la lorta di Ivan Provedel. La parabola è imprendibile per il portiere della Juve Stabia. Cosenza – Stabia 1 – 0. La squadra di casa che sembra inarrestabile ormai da qualche tempo ne fa subito un altro. Il Cosenza raddoppia al minuto 23′. La squadra di casa ... Leggi su sport.periodicodaily

