Coronavirus, niente più distanziamento sui treni: esperti preoccupati (Di venerdì 31 luglio 2020) I treni a lunga percorrenza Frecciargento e Frecciarossa di trenitalia e i treni Italo possono tornare da oggi a viaggiare al 100% dei posti. Secondo quanto si apprende, infatti, oggi si possono realizzare le condizioni previste dal dpcm del 14 luglio per tornare a fare viaggiare i treni nella loro piena capacità, senza più sedili vuoti tra un passeggero e un altro. Posti su treni a lunga percorrenza: cosa prevede il dpcm Il decreto del 14 luglio disponeva, infatti, la possibilità di poter riempire i vagoni purché si realizzassero determinati presupposti, tra i quali: la misurazione della temperature prima del viaggio; l’autodichiarazione dei passeggeri che certifica di non aver avuto contatti con persone contagiate dal ... Leggi su quifinanza

ilpost : A #Treviso, in un centro di accoglienza per migranti 133 persone sono risultate positive al tampone, ma sono lì da… - fanpage : Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - luisa_chiari : RT @fanpage: Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - editta_fazzi : Coronavirus, l’allarme di Spence: “Niente sarà più come prima” - 97Francesco16 : RT @MinutemanItaly: E niente, questo imbecille li vuole proprio fare fallire tutti, i ristoratori campani... Coronavirus, De Luca: 'Ipotesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus niente Coronavirus, niente più distanziamento sociale sui treni alta velocità. Ma esperti e scienziati sono contrari Open Migranti: nessuna emergenza copre la disumanità

Aumentano un po’ gli arrivi di persone in fuga dalle coste nordafricane, e subito in Italia si riparla di «emergenza sbarchi», in un circuito politico-mediatico che rilancia e rafforza la percezione d ...

Covid, a Livorno le parole e le lacrime dei guariti. E una magnolia per le 54 vittime

Commovente cerimonia in ospedale con tutti gli operatori sanitari. «Nessuno è rimasto solo, o è morto solo. Ce li ricorderemo uno a uno» LIVORNO. «Nessuno è rimasto da solo, nessuno è morto da solo: l ...

Aumentano un po’ gli arrivi di persone in fuga dalle coste nordafricane, e subito in Italia si riparla di «emergenza sbarchi», in un circuito politico-mediatico che rilancia e rafforza la percezione d ...Commovente cerimonia in ospedale con tutti gli operatori sanitari. «Nessuno è rimasto solo, o è morto solo. Ce li ricorderemo uno a uno» LIVORNO. «Nessuno è rimasto da solo, nessuno è morto da solo: l ...