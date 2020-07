Coronavirus, il dottor Rezza: 'Numero di casi nel nostro Paese in lieve aumento' (Di venerdì 31 luglio 2020) 'Numero di casi nel nostro Paese in lieve aumento. Focolai in diverse regioni da casi importati, dato atteso perché siamo circondati da Paesi dove l'epidemia sta aumentando'. Guarda il commento del ... Leggi su avellinotoday

controradio : “Covid colpisce con particolare gravità persone obese” Autore: Domenico Guarino <p>Intervista con il dottor STEFANO… - generacomplotti : RT @angeloselvini: Il video - angeloselvini : Il video - VittorioFerram1 : RT @CesareSacchetti: Il dottor Manera è stato in prima linea a Bergamo. Ecco cosa dice: 1) la quarantena prolungata è un suicidio; 2) i paz… - pincopallino197 : @Noiconsalvini Dementi fascioleghisti Per il Coronavirus è morto il dottor Fabio Rubino Dall'Ottobre del 2018 er… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dottor Coronavirus, il dottor Rezza: "Numero di casi nel nostro Paese in lieve aumento" AvellinoToday Coronavirus, rinviata la riapertura delle discoteche: "Troppi rischi da feste e locali"

Dalla sera del 10 luglio riaprono discoteche e sale da ballo. Il via libera è arrivato con la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. L'attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli ...

Discoteche, riapertura rinviata: «Troppi rischi da feste e locali»

Crescono la curva dei contagi e il timore di imitare Spagna, Francia e Germania, dove il numero di nuovi positivi giornalieri è anche il triplo di quelli italiani. Il Governo frena sulle nuove riapert ...

Dalla sera del 10 luglio riaprono discoteche e sale da ballo. Il via libera è arrivato con la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. L'attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli ...Crescono la curva dei contagi e il timore di imitare Spagna, Francia e Germania, dove il numero di nuovi positivi giornalieri è anche il triplo di quelli italiani. Il Governo frena sulle nuove riapert ...