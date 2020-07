Carrion in un video che ci porta dietro le quinte del brutale horror (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo sviluppatore indipendente Phobia Game Studios, il publisher Devolver Digital e la casa di produzione Imagos Films hanno pubblicato Carrion: Behind the Screams.Si tratta di un video di tre minuti dedicato alla realizzazione dell'apprezzato gioco reverse horror. Il filmato è molto interessante e ci svela come è stato sviluppato il titolo.Carrion è stato pubblicato la scorsa settimana riscontrando un buon successo commerciale e presso la critica con quasi 200.000 copie vendute e centinaia di migliaia di giocatori su Xbox Game Pass.Leggi altro... Leggi su eurogamer

