Asd Durazzano, parte il progetto juniores Under 19 (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – L’avventura della juniores Under 19 Regionale parte ufficialmente. Ieri sera presso l’Hotel Ristorante Guardanapoli, parte della dirigenza e dello staff tecnico si è riunita per definire gli ultimi dettagli della squadra di giovani tra Durazzano e Sant’Agata dei Goti che parteciperanno al campionato juniores Regionale. Una competizione alla quale la società rispetto ad altre categoria non è obbligata a partecipare ma la volontà della società e soprattutto la disponibilità di Pietrantonio Abbatiello (allenatore) insieme alla Scuola Calcio Alba Sannio hanno fatto si che tutto ciò diventasse realtà. Della ... Leggi su anteprima24

