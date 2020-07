Arisa inedita, via il costume intero e benvenuto il bikini. E tutti a fissare quel particolare (Di venerdì 31 luglio 2020) Arisa, il ritorno a Roma e non solo. Apprezzata per talento e simpatia, la cantante ha ormai scalato la vetta delle classifiche musicali, riuscendo a posizionarsi tra le artiste più seguite di sempre e diventando anche giudice di alcuni rinomati Talent non solo italiani. Un periodo di isolamento forzato che ha messo a dura prova anche il settore musicale che, seppur gradualmente, sta tentando di rialzarsi dalla crisi. Arisa torna sulla scena musicale, ma con una sorpresa in più. Tanti i cambiamenti a cui la cantante è andata incontro negli ultimi tempi. Tra la nuova acconciatura e uno stile del tutto rinnovato dalla testa ai piedi, non si può dire che Arisa abbia deluso qualcuno. Un fisico morbido ma apprezzatissimo, la cantante si è mostrata di recente in bikini durante ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Arisa inedita Arisa inedita, via il costume intero e benvenuto il bikini. E tutti a fissare quel particolare Caffeina Magazine Arisa live alla Casa del Jazz: «Grazie per essere qui sorridenti e forti»

Arisa prosegue il suo tour che l'11 agosto farà ... è anche il titolo del suo ultimo inedito, uscito in radio lunedì scorso e dal 31 luglio fuori su tutti i digital store, che l'artista lucana ...

Ricominciare Ancora è il nuovo singolo di Arisa, un manifesto di rinascita: “Ricomincio da me e dalla mia musica”

Si intitola Ricominciare Ancora il nuovo singolo di Arisa ed è un monito a se stessa. L’artista torna in radio per proporre un nuovo pezzo inedito nell’estate 2020. Dopo il Coronavirus, l’ottimismo di ...

Arisa prosegue il suo tour che l'11 agosto farà ... è anche il titolo del suo ultimo inedito, uscito in radio lunedì scorso e dal 31 luglio fuori su tutti i digital store, che l'artista lucana ...Si intitola Ricominciare Ancora il nuovo singolo di Arisa ed è un monito a se stessa. L’artista torna in radio per proporre un nuovo pezzo inedito nell’estate 2020. Dopo il Coronavirus, l’ottimismo di ...