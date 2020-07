Whirlpool, salta la trattativa con Prs. Operai imbufaliti: “Un bluff per chiudere Napoli” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Passive Refrigeration Solutions, società che produce container refrigeranti, si svincola da ogni rapporto e trattativa con Whirlpool relativo alla cessione del suo ramo d’azienda di Napoli. L’azienda svizzera, proposta un anno fa per Napoli, ha annunciato oggi che intraprenderà anche azioni legali contro la multinazionale Usa. Una notizia che manda su tutte le furie gli Operai. “Ci vogliono prendere in giro” tuonano oggi i lavoratori. “La Prs è un pacco e la notizia di oggi non può che confermarlo” spiegano gli Operai napoletani, motivando che proprio casualmente questa notizia arriva alla vigilia del tavolo tra Whirlpool e ministero. Che si terrà domani in call conference. L’azienda ... Leggi su anteprima24

