Violenza sessuale: vittima una ragazza di Foggia, il carnefice è l'ex, l'ha costretta ad avere rapporti completi, La squadra mobile di Foggia ha applicato una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e l'obbligo di presentazione alla polizia

Pomeriggio da incubo per una ragazzina di 15 anni vittima di una tentata violenza sessuale nel quartiere Portuense, a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 28 anni, ...La violenza sulle donne viene definita come una violazione dei ... assieme a un’altra che aveva invece come obiettivo quello di bloccare l’educazione sessuale nelle scuole. Il primo ministro del paese ...