Videosorveglianza a Pisa: cantieri in corso a Porta a Lucca, Porta Fiorentina e Porta a Mare (Di giovedì 30 luglio 2020) Prosegue l’investimento dell’Amministrazione Comunale nell’installazione di impianti di Videosorveglianza in molti quartieri della città. cantieri in corso sia a Porta Fiorentina, su lungarno Guadalongo, via Cattaneo, piazza Guerrazzi e via Benedetto Croce per completare l’installazione di 11 telecamere, che nel quartiere di Porta a Lucca dove vengono posizionate 4 telecamere. A Porta a Mare inoltre sono già state installate 6 telecamere che a breve, grazie al collegamento con la fibra ottica, verranno messe in funzione. 21 telecamere dunque pronte a fine estate, per un investimento complessivo di ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Videosorveglianza Pisa Molesta donne tra stazione e aeroporto di Pisa, arrestato LA NAZIONE La banda delle spaccate non molla

Il vetro è stato sostituito obbligando i proprietari a passare parte della domenica davanti al locale. Nuova spaccata in centro storico. La quarta in pochi giorni. Stesso modo di procedere e, sembra, ...

Raid e scritte dell’8 marzo: "Comune parte civile"

La polizia municipale aveva identificato circa 10 persone con le telecamere della videosorveglianza. Adesso le indagini sono della Digos. Scritte comparse la mattina dell’8 marzo a Pisa, a firma "Non ...

Il vetro è stato sostituito obbligando i proprietari a passare parte della domenica davanti al locale. Nuova spaccata in centro storico. La quarta in pochi giorni. Stesso modo di procedere e, sembra, ...La polizia municipale aveva identificato circa 10 persone con le telecamere della videosorveglianza. Adesso le indagini sono della Digos. Scritte comparse la mattina dell’8 marzo a Pisa, a firma "Non ...