Vende mascherine durante il covid ma è una truffa: denunciato un 60enne (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato un 60enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di truffa. A cadere nella sua trappola, la titolare di un’impresa che, in cerca di mascherine protettive anti-covid19 da fornire ai suoi dipendenti, veniva attratta da un modello ad alta protezione in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, effettuava il pagamento di circa 1.100 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della merce e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è ... Leggi su anteprima24

