Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso al falò di confronto: la decisione della coppia (Di giovedì 30 luglio 2020) Nell'ultima puntata della nuova edizione di Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si incontrano al falò di confronto e prendono una decisione sulla loro storia d'amore. Leggi su comingsoon

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - martnm___ : RT @oldfaithfulmood: L’asfaltata più bella e fotonica di tutte le stagione di Temptation Island. Grazie Antonella Elia, grazie. #Temptation… - LaraNovellini : RT @zaynsart_: Ma di cosa stiamo parlando PENSATE ANTONELLA A PRESENTARE TEMPTATION ISLAND Farebbe il culo a tutti gli uomini che si sono… - 5secoflondon : Antonella a Temptation Island >>>>>>>>>> Antonella al #gfvip #TemptationIsland - fanpage : Antonella Elia lascia Pietro: “Mi fai ribrezzo. Piuttosto che tornare con te, mi faccio monaca” #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Tutto è pronto per l’ultima puntata di Temptation Island che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Ci saranno gli ultimi tre falò finali o, meglio, due e mezzo. Uno, infatti, sarà la ...Leggi anche: Temptation Island 2020, chi sono Anna e Andrea: età, lavoro, Instagram e vita privata Nel corso delle puntate precedenti abbiamo visto la donna attuare una strategia per far ingelosire il ...