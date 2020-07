Temptation Island 2020 stasera 30 luglio in tv: diretta streaming e canale ultima puntata (Di giovedì 30 luglio 2020) Temptation Island giunge ai titoli di coda nella serata di giovedì 30 luglio. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia, che da anni tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori, è pronto a mettere in scena l’ultima puntata con epiloghi scottanti e sorprese che di certo non mancheranno. L’orario di riferimento è sempre il medesimo: si parte alle ore 21.30 su canale 5. Le coppie daranno vita agli ultimi intrighi e discussioni prima di lasciare il programma. Temptation Island 2020 è inoltre visibile in streaming su Mediaset Play. Leggi su sportface

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - marcimarti17 : Incuriosita da un articolo, sono andata a guardare un po' di Temptation Island. Non sono una con la puzza sotto il… - gaiasanatomy : RT @Ri_Ghetto: E intanto ha infranto pure il regolamento BRAVA SCEMA - ChillwithKdrama : Riuscirò a finire la 16 prima che inizi Temptation island? Non lo so, ma ci provo - fanpage : #TemptationIsland Spunta il video di Annamaria in cui racconta il tradimento di Antonio -