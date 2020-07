Temptation Island 2020: l’attore Pietro Delle Piane (Di giovedì 30 luglio 2020) Pietro Delle Piane A sentirlo parlare sembra di essere in presenza di una vera e proprio star. A Temptation Island 2020 Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia ha più volte sostenuto di essere soddisfatto della sua carriera d’attore, al punto tale da non avere nessun tipo di rimpianto. Alzi la mano, però, chi lo conosceva prima che diventasse il fidanzato della showgirl. E curriculum alla mano, non siamo certamente di fronte all’erede di Marcello Mastroianni. Tanti ruoli, spesso in produzioni di nicchia, e neanche una nomination ai David di Donatello anche se è “stato candidato”. Ma andiamo con ordine. Pietro Le Piane, “conosciuto” con il ... Leggi su davidemaggio

