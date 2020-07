Strage di Corinaldo, condannata la “banda dello spray”: pene dai 10 ai 12 anni per i sei imputati. I familiari delle vittime: “Giustizia fatta a metà” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono stati condannati a pene dai 10 ai 12 anni i sei imputati a processo davanti al tribunale di Ancona per la Strage di Corinaldo, avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra, nella quale morirono sei persone, cinque minori e una mamma di 39 anni. La cosiddetta “banda dello spray“, formata da ragazzi tra i 21 e i 23 anni, è stata condannata per omicidio preterintenzionale, lesioni personali ed episodi vari di furti e rapine. Non riconosciuto, invece, il reato contestato di associazione a delinquere. I sei, provenienti dalla Bassa Modenese, erano stati arrestati nell’agosto del 2019 con l’accusa di aver spruzzato all’interno del locale ... Leggi su lanotiziagiornale

