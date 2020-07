Storia di un accanimento giudiziario (Di giovedì 30 luglio 2020) L’ex ministro Luca Lotti e il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia saranno processati, nell’ambito della vicenda Consip, anche per rivelazione di segreti d’ufficio. Lotti e Saltalamacchia sono già imputati, nello stesso processo, per favoreggiamento, ma vale la pena di esaminare l’iter a Leggi su ilfoglio

Il Foglio

L'ex ministro Luca Lotti e il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia saranno processati, nell'ambito della vicenda Consip, anche per rivelazione di segreti d'ufficio. Lotti e Saltalamacchia ...