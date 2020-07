Serie B, oggi si gioca l’ultimo turno: ecco il programma completo (Di venerdì 31 luglio 2020) Gli ultimi, intensi, appassionanti 90 minuti per decidere il campionato di Serie B. E’ stato il torneo più lungo della storia della cadetteria, a causa dell’emergenza da Covid-19. Si scenderà tutti in campo contemporaneamente nella serata di venerdì per determinare i verdetti dalla regular season. Sarà una giornata fondamentale per sancire il destino delle squadre in lotta per i play-off e per non retrocedere. Questo il programma completo: ASCOLI- BENEVENTO CHIEVO – PESCARA COSENZA- JUVE STABIA CREMONESE- PORDENONE FROSINONE- PISA LIVORNO- EMPOLI SALERNITANA- SPEZIA TRAPANI- CROTONE VENEZIA- PERUGIA V. ENTELLA- CITTADELLA CLASSIFICA: Benevento 83 Crotone 68 Spezia 58 Pordenone 57 Cittadella 55 Chievo Verona 53 Pisa 53 Frosinone 53 ... Leggi su alfredopedulla

EmpoliCalcio : Insieme abbiamo conquistato la Serie A, oggi festeggi il tricolore; il primo allenatore che dopo aver guidato l'Emp… - SkySport : I migliori 5 realizzatori bianconeri dal 2011 a oggi ? 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ??… - LI_Palembang : Dal Pino: “Ad oggi la Serie A inizia il 12 settembre. Tifosi allo stadio? La sicurezza prima di tutto”… - JorkyD : RT @IncontriL: ... viste le numerose richieste dei miei followers, pubblico un ultimo scatto della serie di oggi, dove 'oso' un po' di più… - ChiccaDs : Come ci si riprende dalla giornata di oggi.... sommando quella del 8 Giugno e sommando quella eventuale di domani?.… -