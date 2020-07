Roberto Fico: “Io sindaco di Napoli? Non è il momento” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io sindaco di Napoli? No, non è il momento. Sono presidente della Camera”. Così Roberto Fico, nel corso di un’intervista su Rai3 alla trasmissione Agorà, risponde alle voci insistenti dell’ultimo periodo che lo danno per candidato certo a sindaco del capoluogo campano. L’esponente dei Cinquestelle spiega: “All’inizio sei eletto, poi puoi diventare presidente della Camera di tutti gli italiani, io sento di esserlo diventato sempre di più”. L'articolo Roberto Fico: “Io sindaco di Napoli? Non è il momento” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

agorarai : 'Chiediamo la liberazione di Patrick Zaki ma è differente rispetto alla storia di Giulio Regeni, due storie che van… - agorarai : 'Non c'è nessuna deriva liberticida. Stiamo andando avanti con un Parlamento sempre più centrale e faro per tutti i… - agorarai : Domani #agorarai @Roberto_Fico, @MarinaSereni, @davidefaraone, @gasparripdl, @AngeloCiocca, @c_appendino,… - Blowjoint : RT @sassolino420: #Andrà tutto bene, legalizzeranno la #cannabis e tutti vivremo felici nella legalità. Vero @Montecitorio @SenatoStampa @G… - sassolino420 : #Andrà tutto bene, legalizzeranno la #cannabis e tutti vivremo felici nella legalità. Vero @Montecitorio… -