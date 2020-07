Per SportMediaset l’infortunio di Ilicic è un mistero (Di giovedì 30 luglio 2020) Per SportMediaset l’infortunio di Josep Ilicic è un mistero. Il fantasista dell’Atalanta non è più tornato in campo dall’11 luglio, giorno in cui la squadra bergamasca ha sfidato la Juventus. Si era inizialmente parlato, per lui, di infortunio muscolare ma a quanto pare, vista la prolungata assenza, sembrerebbe qualcosa di più grave. SportMediaset scrive: “Che fine ha fatto Josip Ilicic? Sulle condizioni del fantasista dell’Atalanta, sparito dai radar dallo scorso 11 luglio per motivi ancora ignoti, regna il mistero più totale”. Il portale continua riportando l’indiscrezione del Corriere della Sera “secondo cui lo sloveno salterà certamente la sfida coi francesi e, qualora ... Leggi su ilnapolista

Boom di vendite per la nuova maglia del Milan, spinte anche dagli ottimi risultati in campo della squadra di Stefano Pioli. La divisa rossonera, svelata ufficialmente martedì e ispirata alla storia e ...

Smog; rinviato al 2021 il divieto di circolazione per gli Euro4 in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto

Le quattro Regioni hanno infatti deciso di comune accordo di spostare il blocco, previsto per il primo ottobre di quest'anno, all'inizio del prossimo anno. A comunicare la nuova disposizione sono ...

