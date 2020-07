Palermo, doppio colpo in arrivo dal Carpi (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Palermo sta iniziando a gettare le basi per il calciomercato estivo, in modo da costruire un team altamente competitivo per la prossima stagione di Serie C.OBIETTIVO PROMOZIONEcaption id="attachment 996295" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionL'obiettivo della società palermitana per il campionato di Lega Pro 2020/21 è la promozione in serie cadetta. Sagramola, amministratore delegato rosanero, nelle ultime settimane ha voluto preventivamente esprimere una maggiore cautela, specificando che la Serie B potrebbe anche arrivare nel giro di due anni; ma non per questo la società di Viale del Fante ha smesso di lavorare alacremente nel tentativo di allestire una squadra con ottimi elementi in ogni zona del campo.doppio colpocaption id="attachment 999463" align="alignnone" width="594" ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, doppio colpo in arrivo dal Carpi - - messina_oggi : (Doppio vizio cardiaco, equipe di Taormina in trasferta a Palermo) - - AleFraschini : Doppio silenzio di Gianni Farinetti. Una Palermo decadente e sontuosa, violentata dallo scempio edilizio degli ulti… - LadiesOpenPA : A distanza di sette anni dall'ultima volta, al Country tornerà una @KikiMladenovic n. 42 al mondo con un passato da… - Mediagol : #Palermo, senti #DiDonato: “Vincere la D non era scontato. Doppio salto? Vi dico cosa serve” -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo doppio Doppio vizio cardiaco, equipe di Taormina in trasferta a Palermo Messina Oggi Mary Pierce racconta: “La mia Palermo”

Era il 1991 quando, al Country Time Club, vinse una giovane francese sedicenne: si trattava di Mary Pierce, al suo primo titolo WTA. La prima grande tennista passata dai campi in terra rossa di Viale ...

Castroreale Milazzo Jazz Festival 2020, si parte dal primo agosto

Tutti i concerti di quest’anno, per rispettare gli obblighi di legge relativi al distanziamento sociale e per consentire al maggior numero possibile di persone di accedere al piccolo scrigno di piazza ...

Era il 1991 quando, al Country Time Club, vinse una giovane francese sedicenne: si trattava di Mary Pierce, al suo primo titolo WTA. La prima grande tennista passata dai campi in terra rossa di Viale ...Tutti i concerti di quest’anno, per rispettare gli obblighi di legge relativi al distanziamento sociale e per consentire al maggior numero possibile di persone di accedere al piccolo scrigno di piazza ...