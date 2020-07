Open Arms, Salvini a processo: il Senato concede l'autorizzazione a procedere (Di giovedì 30 luglio 2020) Caso migranti, il Senato autorizza il processo per il leader della Lega Matteo Salvini per il caso della nave Open Arms quando era ministro dell'Interno. Respinta con 149 voti, dunque,... Leggi su ilmattino

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - marcocf69 : RT @matteosalvinimi: Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida Co… - Alessan58605211 : Il Senato manda #Salvini a processo per il caso Open Arms: ogni tanto una gioia!! ?? -