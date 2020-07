Oggi 30 luglio è la Giornata Internazionale dell’Amicizia (Di giovedì 30 luglio 2020) Oggi 30 luglio 2020 si celebra la Giornata Internazionale dell’Amicizia proclamata dalle Nazioni Unite nel 2011 per promuovere una cultura di pace tra i popoli Il 30 luglio si celebra la Giornata Internazionale dell’Amicizia: la ricorrenza fu proclamata il 2011 dalle Nazioni Unite per promuovere una cultura di pace tra i popoli. La risoluzione delle Nazioni Unite pone l’accento sul coinvolgimento dei giovani. La Giornata Internazionale dell’Amicizia nasce quindi dall’idea che la promozione di uno spirito condiviso di solidarietà tra individui e Paesi possa ispirare sforzi di pace e costruire ponti tra le comunità. Per gettare le basi di un mondo migliore e prevenire i conflitti futuri. Ogni ... Leggi su zon

