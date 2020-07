Obbligazioni convertibili in azioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Cosa sono le Il diritto di opzioneL'opzione a favore dei sociEmissione di Obbligazioni convertibili e aumento di capitaleSentenze di Cassazione sulle Obbligazioni convertibiliCosa sono le Torna su Le Obbligazioni sono uno strumento a disposizione delle società per azioni per reperire capitale di prestito. Tra i vari tipi di Obbligazioni, particolare importanza rivestono le . Queste comportano, o possono potenzialmente comportare, un aumento di capitale e perciò sono sottoposte ad una disciplina ancor più stringente rispetto a quella propria delle Obbligazioni in genere (si rimanda, in proposito, alla nostra guida generale sulle ... Leggi su studiocataldi

NEXI, risultati 2020: ricavi a €478,7 mln (-6.3%), EBITDA €261,8 mln (-3,9%)

Si ricorda che in data 24 Aprile, Nexi ha finalizzato l’emissione di € 500 milioni di obbligazioni convertibili “equity-linked” senior unsecured, con scadenza al 2027. Le Obbligazioni hanno una cedola ...

Energica Motor, Negma sottoscrive obbligazioni convertibile per 500 mila euro

Energica Motor Company S.p.A. comunica che in data odierna ha approvato la richiesta di emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant deliberato dall’Assemblea de ...

