Napoli, imprenditore fallisce per il Covid: il clan gli chiede i soldi indietro. Arrestati in due (Di giovedì 30 luglio 2020) L’impresa fallisce per l’emergenza Covid-19. Due emissari del clan minacciano l’imprenditore perché restituisca dei soldi avuti in prestito. E’ per questa vicenda che sono finiti in manette due esponenti del clan Troncone di Fuorigrotta. Si tratta di Vitale Troncone e Luisa Troncone, rispettivamente classe ’68 e classe ’79. Napoli, minacce all’imprenditore fallito: due arresti nel … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Torrechannelit : Napoli – Estorsione ai danni di un imprenditore, arrestate due persone del clan Troncone - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: @DavideGiac @gen_napoli @BentivogliMarco Accrescono la ricchezza dell' #imprenditore #padrone #prenditore e peggioran… - gen_napoli : @giovanniproto67 E quindi è meglio pagare i lavoratori di quell'imprenditore per non farli lavorare invece di incen… - KickOff78445325 : Tifo Napoli, ma adoro Sarri.Per questo motivo posso esser considerato meno tifoso? Non credo..Ah per la cronaco pen… - Markoporro10 : @107DELPIERISTA @marcellomastice Il presidente del Napoli, da buon imprenditore cinematografico e un povero illuso.… -