Monza, Lambro in secca: è allarme per gli anatroccoli (Di giovedì 30 luglio 2020) Monza, 30 luglio 2020 - Lambro in secca, è allarme per la tutela degli animali . I pimi a farse sentire, già da giorni con foto e denunce via web, erano stati gli abitanti di Monza, stanchi di vedere ... Leggi su ilgiorno

Da421954 : RT @qn_giorno: #Monza, Lambro in secca: è allarme per gli anatroccoli - moivalentine_ : RT @qn_giorno: #Monza, Lambro in secca: è allarme per gli anatroccoli - qn_giorno : #Monza, Lambro in secca: è allarme per gli anatroccoli - AleCorbetta89 : Sai che a Vedano al Lambro c'è il campo di minigolf al coperto più grande d'Italia? ? Una bella idea per passare un… - sanniweb : La natura urbana della Brianza, fiume Lambro in città a Monza. #monza #monzabrianza #winelivery #ridergram… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Lambro Monza, Lambro in secca: è allarme per gli anatroccoli IL GIORNO Monza, Lambro in secca: è allarme per gli anatroccoli

Monza, 30 luglio 2020 - Lambro in secca, è allarme per la tutela degli animali. I pimi a farse sentire, già da giorni con foto e denunce via web, erano stati gli abitanti di Monza, stanchi di vedere ...

Monza, l’appello di Enpa contro il Lambro in secca in centro: «Un dramma per la fauna selvatica»

Lo scenario è lo stesso di ogni anno: il ramo di Lambro che attraversa il centro di Monza si presenta secco e brullo, con gli animali che lo abitano in difficoltà. L’appello di Enpa per una gestione d ...

Monza, 30 luglio 2020 - Lambro in secca, è allarme per la tutela degli animali. I pimi a farse sentire, già da giorni con foto e denunce via web, erano stati gli abitanti di Monza, stanchi di vedere ...Lo scenario è lo stesso di ogni anno: il ramo di Lambro che attraversa il centro di Monza si presenta secco e brullo, con gli animali che lo abitano in difficoltà. L’appello di Enpa per una gestione d ...