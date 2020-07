Migranti, la preoccupazione di Bartolo: “L’Europa dovrebbe chiedere scusa. Spero che nel semestre tedesco si risolva tutto” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dal 1992 al 2019 è stato il responsabile delle prime visite ai Migranti che sbarcano a Lampedusa. Il medico Pietro Bartolo – che a Lampedusa ci è nato – è dal 2019 europarlamentare nelle fila del PD. In occasione della conferenza stampa di ‘Nour’ di Maurizio Zaccaro, biopic dedicato proprio a Pietro Bartolo, non si … L'articolo Migranti, la preoccupazione di Bartolo: “L’Europa dovrebbe chiedere scusa. Spero che nel semestre tedesco si risolva tutto” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

rob_castellano : È atteso nella notte l’arrivo in #Molise di circa 200 #migranti provenienti dalla Sicilia: questa la notizia di ap… - ITALEXIT78 : Continua a salire la preoccupazione in Basilicata dopo l'esito dei tamponi faringei che ha riscontrato la positivit… - antondicarlo : @AnnalisaChirico Tendo più a ricordare che non hai capito una beata mazza. Lo studio si riferiva ad un'apertura eff… - mauro211951 : Migranti a Valentano, De Simone: “C’è preoccupazione per le imprese, specie del settore turistico” - tusciatimes : Migranti a Valentano, De Simone: 'C’è preoccupazione per le imprese, specie del settore turistico' -… -