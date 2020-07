Matrimonio con coronavirus a Enna, un invitato arriva dalla Germania ma è positivo: 90 persone in quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) Matrimonio con covid-19. La storia è quella di uno dei tanti ricevimenti che in questi mesi sono diventati focolai del virus. In questo caso siamo a Nicosia (Enna) dove un uomo che vive e lavora in Germania è arrivato per partecipare a una festa di nozze. Peccato che fosse positivo al coronavirus: è stato ricoverato al suo rientro in Germania. Tutti gli invitati, una novantina attualmente in quarantena, saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore mentre si stanno accertando i contatti che hanno avuto da sabato 26 luglio, data del Matrimonio. L'articolo Matrimonio con coronavirus a Enna, un invitato arriva dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Matrimonio con coronavirus a Enna, un invitato arriva dalla Germania ma è positivo: 90 persone in quarantena - sergimagugliani : RT @M5S_Europa: Il 10 settembre 1838 Fernando I d’Austria inaugurò l’Arco della Pace a #Milano per celebrare la pace raggiunta con il cong… - M5S_Europa : Il 10 settembre 1838 Fernando I d’Austria inaugurò l’Arco della Pace a #Milano per celebrare la pace raggiunta con… - caruso_pascoski : @s_rgiomau_o73 @elettorianonimi @SMaurizi Capisco, lei ancora crede che sia possibile unirsi in matrimonio con i fr… - eccoda : Ti invitano a un matrimonio in Sicilia alla fine di luglio con 50 gradi all'ombra e rischi di essere contagiato. Vo… -