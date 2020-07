Lega Salerno: “Escalation di violenza ma non è stato chiesto nessun tavolo per la sicurezza” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Lega Salvini Premier, sezione di Salerno. “Mercoledì sera pochi minuti prima della chiusura dei locali commerciali ennesimo atto delinquenziale a Salerno città. A farne le spese questa volta è il supermercato Sisa di Torrione alto. A far spavento non è tanto e solo la rapina in sé ma il modo, la violenza con cui è stata portata a termine la rapina. Una escalation che non accenna a fermarsi, anzi. Purtroppo dobbiamo ancora una volta bacchettare l’amministrazione comunale che continua a chiudere gli occhi. nessun tavolo per la sicurezza è stato richiesto, nessun ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Lega Salerno Nuova rapina a Salerno, la Lega: "Il sindaco intervenga prima che ci scappi il morto" SalernoToday Belén e Cecilia Rodríguez in vacanza in Costiera Amalfitana

Non sono legate solo dalla parentela ma anche di un rapporto davvero forte, tanto che capita spesso di vederla in vacanza assieme. Quest’anno le Rodríguez hanno scelto di rimanere nel Bel Paese e ...

Covid-19, contagi nel Cilento, Vuolo: "Dalla Regione una totale assenza di controllo"

Questi ultimi appartengono allo stesso ceppo e sono riconducibili ad un gruppo di persone legato tra loro, a seguito dell’arrivo di un nucleo familiare proveniente dal rione Carmine di Salerno. «Una ...

