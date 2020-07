Juventus, As: “Accelerata per Raul Jimenez, pronti 80 milioni di euro” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dalla Spagna rimbalza una voce forte, chiara e nitida: Raul Jimenez è nel mirino della Juventus. Il giocatore del Wolverhampton, secondo quanto riportato da As, è in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Fabio Paratici che sarebbe pronto a sborsare 50 milioni di euro per portarlo a Torino. Gli inglesi però ne chiedono il doppio e dalla Spagna giurano che l’accordo potrebbe chiudersi attorno agli 80 milioni di euro che farebbero di Jimenez il giocatore messicano più caro della storia. Leggi su sportface

